Вильнюс, 22 августа 2019, 18:33 — REGNUM
Евросоюз обязан наращивать расходы на оборону и должен перестать полагаться на военные возможности США, однако это наращивание не должно превращаться в некое создание европейской армии, как противовес НАТО, заявил сегодня, 22 августа, президент Литвы Гитанас Науседа на международной конференции имени экс-президента Литвы Валдаса Адамкуса в Вильнюсе, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
20 августа на своей странице в социальной сети «Твиттер» президент США упрекнул страны НАТО в низких расходах на оборону.