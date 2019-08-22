Вильнюс, , 18:33 — REGNUM

Евросоюз обязан наращивать расходы на оборону и должен перестать полагаться на военные возможности США, однако это наращивание не должно превращаться в некое создание европейской армии, как противовес НАТО, заявил сегодня, 22 августа, президент Литвы Гитанас Науседа на международной конференции имени экс-президента Литвы Валдаса Адамкуса в Вильнюсе, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Становится всё более очевидным, что Европа больше не может слепо полагаться на американскую щедрость — она должна взять на себя больше ответственности за свою собственную безопасность», — заявил Науседа.

20 августа на своей странице в социальной сети «Твиттер» президент США упрекнул страны НАТО в низких расходах на оборону.

«Несправедливость НАТО в отношении США», — написал Трамп, добавив к записи график расходов всех стран НАТО, где расходы США составляют 3,42% от ВВП, а границу в 2% преодолели только Греция, Эстония, Великобритания, Румыния, Польша и Латвия. Показатель Литвы на графике Трампа 1,85% от ВВП.