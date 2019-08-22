22 августа 2019 | Время чтения 2 мин

Хотелось бы все же верить, что при всем своем влиянии правые пока не могут, как это было в милитаристской Японии, определять внутреннюю и внешнюю политику Страны восходящего солнца, большинство населения которой против нагнетания конфронтации с большим и сильным соседом на севере.

Анатолий Кошкин, , 18:33 — REGNUM

Как и ожидалось, после высказываний президентов Франции и США в пользу возвращения России в саммит G7 c преобразованием его вновь в G8, Япония также может высказаться за приглашение Москвы в этот элитарный клуб западных держав. О такой возможности сообщает РИА Новости.

Япония

Причин, на наш взгляд, две. Первая состоит в том, что, несмотря на требование российской стороны признать территориальные итоги Второй мировой войны, то есть все Курилы российскими, чего Токио делать не хочет, премьер-министр Японии Абэ дорожит своими отношениями «на ты» с «другом Владимиром» и не отказывается от надежд все же склонить последнего на уступки. С этой целью, пренебрегая критикой со стороны японских правых за уступчивость, он все же собирается, несмотря на очередной залп взаимных протестов внешнеполитических ведомств двух стран, посетить по личному приглашению российского президента очередной «Восточный экономический форум» («ВЭФ») для продолжения муссирования так называемого «территориального вопроса».

Восточный экономический форум Анастасия Хохлова © ИА REGNUM

Во-вторых, Абэ как младший партнер в японо-американском союзе не может идти наперекор политическим решениям сюзерена — США. В послевоенной истории взаимоотношений этих двух стран едва ли найдешь примеры подобного непослушания. И если Трамп сочтет целесообразным вновь пригласить президента Путина на саммит, Япония в любом случае «возьмет под козырек».

Однако в известной степени Абэ не свободен в выстраивании отношений с Россией внутри страны, где японские правые не только выражают недовольство, но уже выдвигают и требования охладить связи с Москвой. Среди таких требований настойчивое предложение бойкотировать МЭФ во Владивостоке в знак протеста против недавнего посещения председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым курильского острова Итуруп и проведения рутинных военных учений на южных Курилах, которые Токио демонстративно и, я бы сказал, все более нахраписто объявляют «своими».

Посещение премьер-министром РФ Дмитирием Медведевым рыбоперерабатывающего завода «Ясный» на острове Итуруп Governme

Поспешили японские правые и подвергнуть сомнению предложения вернуть Российскую Федерацию в «большую восьмерку». Рупор японских националистов газета «Санкэй симбун» сегодня вышла с редакционной статьей, в которой пытается доказать, что Россия не отвечает разделяемым странами Запада «ценностям свободы и демократии». Статья озаглавлена «Возвращению России в сообщество ведущих государств мира должна предшествовать отмена силового управления страной». Для «подтверждения» неготовности нашей страны влиться в «семью передовых стран», приводятся примеры разгонов прошедших в Москве несанкционированных протестных демонстраций и задержания службами безопасности «свыше 2 тысяч их участников», отсутствие каких-либо признаков разрешения «проблемы Крыма» и прочие антидемократические проявления. Подвергаются осуждению слова Путина о конце эпохи либерализма и якобы предложение им взамен либерализму идеи превосходства твердой авторитарной власти.

Хотелось бы все же верить, что при всем своем влиянии правые пока не могут, как это было в милитаристской Японии, определять внутреннюю и внешнюю политику Страны восходящего солнца, большинство населения которой против нагнетания конфронтации с большим и сильным соседом на севере.