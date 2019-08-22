Вильнюс, , 18:31 — REGNUM

Литовский портал Delfi получил копию справки, в которой Департамент госбезопасности Литвы высказывает свои аргументы, почему депутату Сейма Литвы от фракции партии Избирательная акция поляков Литвы — Союз христианских семей (ИАПЛ-СХС) Ирине Розовой не стоит выдавать разрешения работы с секретной информацией.

Спецслужба указывает, что Розова в различные годы (самый ранний эпизод датирован 2011 годом) не просто встречалась с российскими дипломатами, но и обсуждала с ними программу партии Русский альянс, которая работает в коалиции с ИАПЛ-СХС, и даже обсуждала вопросы финансирования предвыборной кампании Русского альянса и покрытия расходов на заказные статьи в СМИ.

ДГБ Литвы делает вывод, что, утаивая эти факты, заполняя анкету на получение права работы с секретной информацией, Розова продемонстрировала свою «неблагонадёжность».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в парламенте Литвы началось внутреннее расследования деятельности депутата от правящей фракции партии Избирательная акция поляков Литвы — Союз христианских семей, представительницы Русского альянса Ирины Розовой, которую оппозиционные консерваторы и либералы подозревают в «нелояльности» к государству.

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