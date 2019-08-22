Вильнюс, 22 августа 2019, 18:18 — REGNUM
Президент Литвы Гитанас Науседа сегодня, 22 августа, провёл переговоры с прибывшей в Вильнюс президентом Грузии Саломе Зурабишвили, на которой заверил главу грузинского государства в дальнейшей поддержке Грузии на пути к евроинтеграции и «непризнании оккупированных территорий», сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Кроме двусторонних экономических вопросов, Науседа выразил заинтересованность в популяризации литовской культуры в Грузии и в поддержке культурных инициатив Грузии в Литве.