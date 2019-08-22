Вильнюс, , 18:15 — REGNUM

Президент Литвы Гитанас Науседа сегодня, 22 августа, провёл в Вильнюсе встречу с премьер-министром Молдавии Майей Санду на которой заверил главу молдавского правительства во всесторонней поддержке её страны, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Он выразил готовность оказывать активную поддержку проектам по евроинтеграции Молдавии, особенно на экспертном уровне, командируя в Кишинёв литовских экспертов и представителей различных ведомств. Науседа заявил, что в период с 2006 по 2018 год Литва профинансировала в Молдавии 129 проектов.

Говоря о двусторонних отношениях, Науседа выделил приоритетные направления их развития. По его словам, это пищевая промышленность, инженерное дело, финансовые и информационные технологии.