Вильнюс, , 18:12 — REGNUM

Новый президент Литвы Гитанас Науседа намерен активно продолжать политику экс-президента Дали Грибаускайте в роли «главного борца» с Россией. Это следует из его речи на открытии сегодня, 22 августа, международной конференции имени ещё одного экс-президента Валдаса Адамкуса, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Он заявил о важности лидерства ЕС в проекте «Восточного партнёрства», по интеграции Украины, Грузии и Молдавии в ЕС.

«Будущее «Восточного партнерства» будет в значительной степени зависеть от нашей решимости и политической воли перед лицом вызовов. Мы прекрасно знаем, что усилия наших партнеров по сближению с Европейским союзом постоянно сталкиваются с новыми преградами», — цитирует слова Науседы его пресс-служба.

Завтра, 23 августа, участники конференции обсудят вопросы «энергетической безопасности и сдерживания российской агрессии».

В рамках конференции спецпредставитель США Дональда Трампа по Украине Курт Волкер провёл дискуссию о «ценностях демократии», в которой также приняли участие экс-премьер Литвы, европарламентарий Андрюс Кубилюс, министр обороны Латвии Артис Пабрикс, вице-министр иностранных дел Польши Мартин Пшидач и другие политики и чиновники.