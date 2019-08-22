Вашингтон, , 18:09 — REGNUM

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил вчера, 21 августа, что он «всерьез» рассматривает идею покончить с правом на американское гражданство по факту рождения на территории США, сообщает испанское издание ABC. Это старое предвыборное обещание Трампа, которое демократическая оппозиция и многие эксперты считают противоречащим конституции.

«Мы раздумываем над тем, чтобы покончить с гражданством по праву рождения, очень серьезно», — сказал Трамп, выступая перед журналистами накануне поездки в штат Кентукки. «Честно говоря, это глупо <…> У тебя появляется ребенок в нашей стране, то есть ты пересекаешь границу, рожаешь ребенка, и «поздравляем, теперь ребенок — американский гражданин», — добавил президент.

Американский лидер обещал покончить с этим правом еще тогда, когда боролся за Белый дом в 2016 году. А в прошлом октябре, в преддверии выборов в Конгресс, Трамп вернулся к этой идее и заверил, что подпишет соответствующий указ — но в итоге так и не сделал этого. Оппозиция тогда напомнила, что для выполнения данного обещания потребуется конституционная реформа.

Предоставление американского гражданства по праву рождения защищено четырнадцатой поправкой Конституции, принятой в 1868 году, чтобы дать гражданские права освобожденным рабам.