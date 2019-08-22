Рейкьявик, , 18:07 — REGNUM

Премьер-министр Исландии Катрин Якобсдоуттир заявила, что пропустит визит американского вице-президента Майка Пенса в свою страну и вместо этого выполнит «предыдущие обещания». Об этом сообщает испанское издание La Vanguardia.

Якобсдоуттир объяснила, что еще несколько месяцев назад запланировала произнесение вступительной речи на ежегодном собрании Совета профсоюзов северных стран, который пройдет в Мальмё (Швеция) 3 сентября — за день до прибытия Пенса.

Глава правительства вернется в свою страну вечером 4 сентября, после закрытых заседаний с участием скандинавских профсоюзных лидеров, объяснили в администрации. «Этот визит, который был организован министерством иностранных дел, повлек за собой множество перестановок в календаре, поэтому мне было очень сложно спланировать все так, чтобы присутствовать», — сказала Якобсдоуттир во вторник, выступая на исландском радио RUV. В среду ее администрация подтвердила, что намерения премьер-министра не изменились.

Якобсдоуттир подчеркнула, что ее решение «ни в коем случае» не связано с желанием поставить администрацию Трампа в неловкое положение, и добавила, что уже встречалась в начале года с государственным секретарем США Майком Помпео. Планы премьер-министра определились еще до того, как Трамп заявил об отмене визита в Данию после отказа главы датского правительства обсуждать спорную идею продажи Гренландии.