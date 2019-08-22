Мадрид, , 18:02 — REGNUM

Испанское издание ABC объяснило своим читателям, почему Евросоюзу и Великобритании угрожает «стихийный Брексит». Камнем преткновения при переговорах Лондона с Брюсселем является т.н. «ирландская гарантия», или «бэкстоп». Это одно из положений Договора о выходе Соединенного Королевства, которое гласит, что если в будущем британское правительство не сумеет договориться об условиях торговых отношений с ЕС, в провинции Северная Ирландия продолжат действовать европейские нормы во избежание появления контрольных пунктов на границе с Ирландской Республикой.

Это условие представляется неприемлемым премьер-министру Великобритании Борису Джонсону. «Помимо того, что Соединенное Королевство [в этом случае] соглашается на отделение в сфере торговли острова Великобритания от территории Северной Ирландии, это означает, что Соединенное Королевство в целом будет по-прежнему подчиняться законам европейского внутреннего рынка, что либо юридически ограничит право страны на заключение независимых торговых соглашений с другими государствами, либо вынудит прибегнуть к сепарации Северной Ирландии от остального Королевства», — поясняет ABC.

Что касается позиции Евросоюза, то его главной целью является сохранение целостности внутреннего рынка. Если правила единого рынка перестанут действовать на британской территории, придется установить контроль над товарами, которые поступают в Ирландию из Соединенного Королевства через Северную Ирландию. Отказ от единства правовых норм станет катастрофой для экономики Европы, ее предприятий и потребителей.