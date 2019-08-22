Багдад, , 17:41 — REGNUM

Взрывы на двух базах шиитского народного ополчения «аль-Хашд аш-Шааби» на территории Ирака были результатом ударов израильских беспилотных летательных аппаратов. Об этом ливанской телекомпании al-Mayadeen сообщил член комитета по безопасности и обороне иракского парламента Карим Альяуи. Об этом пишет новостной ресурс Al-Masdar News.

В частности, иракский депутат сказал, что Ирак располагает доказательствами, что израильские ВВС поразили несколько целей в Ираке, в том числе базы Сакр и Амерли.

По словам Альяуи, Израиль стремится ослабить шиитское ополчение с помощью таких авиаударов и даже убить его членов. Он отметил, что воздушное пространство Ирака контролируется военно-воздушными силами Соединенных Штатов Америки, поэтому Тель-Авив не мог нанести удар по базам на иракской территории без ведома Вашингтона.

12 августа 2019 года на складе боеприпасов на военной базе Сакр прогремел взрыв, в результате которого один человек погиб и еще тринадцать получили ранения. Был нанесен удар по особо охраняемой «зеленой зоне». В этом районе располагаются правительственные здания и дипломатические представительства. Иракские силы безопасности сообщили, что жилым районам также был нанесен ущерб.

19 июля 2019 года аналогичные взрывы прогремели и на базе Амерли. После данных инцидентов премьер-министр Ирака распорядился вынести все склады боеприпасов за пределы Багдада.

Следует заметить, что, по открытым данным, на территории Ирака находится около 5,5 тысяч военнослужащих США.