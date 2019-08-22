Москва, , 17:33 — REGNUM

Партия «Коммунисты России» подала заявку в московскую мэрию на проведение митинга в центре города в субботу, 31 августа. Об этом сообщил на пресс-конференции председатель партии Максим Сурайкин.

По его словам, митинг с количеством участников до двух тысяч человек предполагается провести с 15:00 до 20:00. Где именно планируется организовать акцию, он не уточнил.

Целью митинга «Коммунисты России» называют призыв к объединению левых сил на предстоящих выборах в Московскую городскую думу.

Напомним, что ранее мэрия Москвы отклонила уже три заявки оппозиции на проведение акций 31 августа. Они поступали от незарегистрированной Либертарианской партии России, муниципального депутата от партии «Яблоко» Елены Русаковой и руководителя психологической службы организации «Русь сидящая» Ивана Брушлинского.

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