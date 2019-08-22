Санкт-Петербург, , 21:03 — REGNUM

В Петропавловской крепости Санкт-Петербурга 22 августа прошли торжества по случаю 155-летия создания Западного военного округа (ЗВО). Военные показали образцы техники и вооружения, которыми оснащены войска ЗВО, продемонстрировали выучку солдат, а вечером горожан и гостей Северной столицы ждет салют.

Показ стрелкового оружия Дарья Драй © ИА REGNUM

Демонстрация бронетранспортера БТР-82 Дарья Драй © ИА REGNUM

Командующий войсками ЗВО генерал-полковник Александр Журавлёв Дарья Драй © ИА REGNUM

В связи с юбилейной датой в Петропавловской крепости были развернуты бронетранспортеры БТР-82А, реактивные системы залпового огня «Град», зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь», бронеавтомобили «Тайфун» и «Рысь», другая техника.

Демонстрация военной техники Дарья Драй © ИА REGNUM

Пушечный зенитный ракетный комплекс «Панцирь» Дарья Драй © ИА REGNUM

Демонстрация военной техники Дарья Драй © ИА REGNUM

Военнослужащие ЗВО показывали посетителям автоматы и пулеметы, снайперские винтовки, гранатомёты, рассказывали интересующимся, среди которых было много мальчишек, о характеристиках и возможностях этого оружия.

Демонстрация военного оружия Дарья Драй © ИА REGNUM

Выставка новейшего вооружения, военной техники Дарья Драй © ИА REGNUM

Демонстрация военной техники Дарья Драй © ИА REGNUM

Ровно в полдень командующий войсками ЗВО Герой Российской Федерации генерал-полковник Александр Журавлёв произвел памятный полуденный выстрел из артиллерийского орудия. Оставшаяся от залпа гильза будет передана в музей ЗВО.

Памятный полуденный выстрел артиллерийского орудия Дарья Драй © ИА REGNUM

Командующий войсками ЗВО генерал-полковник Александр Журавлёв с гильзой Дарья Драй © ИА REGNUM

Командующий войсками ЗВО генерал-полковник Александр Журавлёв Дарья Драй © ИА REGNUM

Командующий войсками ЗВО генерал-полковник Александр Журавлёв Дарья Драй © ИА REGNUM

Вынос флага РФ, Знамени Вооружённых сил РФ и Боевого Знамени ЗВО Дарья Драй © ИА REGNUM

В честь юбилея округа у Нарышкина бастиона Знамённая группа вынесла Государственный флаг Российской Федерации, Знамя Вооружённых сил РФ и Боевое Знамя Западного военного округа.

Плац-концерт роты Почётного караула Дарья Драй © ИА REGNUM

Оркестр штаба ЗВО Дарья Драй © ИА REGNUM

Плац-концерт роты Почётного караула Дарья Драй © ИА REGNUM

Затем рота Почётного караула провела церемонию развода и плац-концерт, в ходе которого продемонстрировала стилизованные приёмы штыкового боя с использованием 7,62-мм карабинов СКС.

Плац-концерт роты Почётного караула Дарья Драй © ИА REGNUM

Плац-концерт роты Почётного караула Дарья Драй © ИА REGNUM

Плац-концерт роты Почётного караула Дарья Драй © ИА REGNUM

Плац-концерт роты Почётного караула Дарья Драй © ИА REGNUM

Плац-концерт роты Почётного караула Дарья Драй © ИА REGNUM

Винтовка Дарья Драй © ИА REGNUM

Завершились торжества в крепости маршем знамённой группы и роты Почётного караула в сопровождении оркестра штаба Западного военного округа.

Демонстрация военной техники Дарья Драй © ИА REGNUM

Демонстрация военной техники Дарья Драй © ИА REGNUM

Демонстрация военной техники Дарья Драй © ИА REGNUM

Демонстрация военной техники Дарья Драй © ИА REGNUM

Демонстрация военной техники Дарья Драй © ИА REGNUM

В 22:00 в Петербурге будет произведен артиллерийский салют. Расчёты двенадцати орудий Д-44 в течение десяти минут дадут 30 артиллерийских залпов. Одновременно с этим операторы салютных установок выпустят около 3 тыс. фейерверочных изделий.

Напомним, войска и силы ЗВО дислоцируются на территории 26 субъектов Российской Федерации. Штаб округа находится в Санкт-Петербурге. В состав округа входит Балтийский флот, общевойсковые и танковая армии, Ленинградская армия ВВС и ПВО, соединения материально-технического обеспечения, отдельные воинские части.

На вооружении войск округа новейшая боевая техника: танки Т-90 и Т-72, бронетранспортеры БТР-82, оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер», зенитные ракетные системы С-400 «Триумф», многоцелевые самолёты Су-35, вертолёты Ми-8, Ми-28 и другая техника.

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