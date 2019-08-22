Вильнюс, , 17:26 — REGNUM

В парламенте Литвы пройдёт внутреннее расследования деятельности депутата от правящей фракции партии Избирательная акция поляков Литвы — Союз христианских семей, представительницы Русского альянса Ирины Розовой, которую оппозиционные консерваторы и либералы подозревают в «нелояльности» к государству, сообщает сегодня, 22 августа, корреспондент ИА REGNUM.

Подозрения в «неблагонадёжности» появились после посещения Розовой июньской Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) в Грузии, во время которой в Тбилиси прошли массовые акции протеста и разгон демонстрантов полицией. Однако формально расследование пройдёт из-за того, что два года назад политику было отказано в работе с секретной информацией.

Департамент госбезопасности Литвы пояснил, что в разрешении было отказано из-за того, что Розова, заполняя прошение на такую работу, не указала в анкете, что поддерживает связи с некими дипломатами «из третьих стран» у которых есть и «другие обязанности». Спецслужба прямо не пояснила, что речь идёт о российских дипломатах, а «другие обязанности» это, очевидно, модные в Литве обвинения в «шпионаже». Сама Розова комментарии не даёт, предпочитая дождаться результатов внутреннего парламентского расследования.

Однако позже выяснилось, что парламентский комитет по нацбезопасности и обороне знал о таком отказе и его мотивах ещё почти два года назад, но тогда политиков это не взволновало, а взволновало только в эти дни. На это сегодня указал и председатель парламента Викторас Пранцкетис, который назвал поведение членов парламентского комитета «неответственным». До этого даже премьер Саулюс Сквернялис признал, что знал про отказ Розовой в работе с секретными документами. Знали о нём и оппозиционеры, которые только сейчас потребовали проверить деятельность Розовой. Почему это происходит только спустя почти два года — литовские политики в настоящий момент обвиняют друг друга.

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