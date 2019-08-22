Москва, , 17:20 — REGNUM

В Кремле считают, что Московский метрополитен имел все законные основания для подачи иска к организаторам митингов в Москве. Об этом 22 августа заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Допустимо в рамках закона, имеет право на существование», — сказал Песков журналистам.

Он напомнил, что любые физические и юридические лица могут отстаивать свои коммерческие и иные права в тех формах, которые предусмотрены законом.

«В данном случае эти компании приняли решение таким образом отстаивать свои права», — отметил пресс-секретарь.

Напомним, ранее сегодня стало известно, что Московский метрополитен подал иск в Коптевский районный суд Москвы, ответчиками по которому выступают оппозиционер Алексей Навальный и незарегистрированные кандидаты в Мосгордуму Владимир Милов, Юлия Галямин, Иван Жданов, Александр Соловьёв, Олег Степанов и Илья Яшин.

Суть претензий и сумма исковых требований на данный момент неизвестны. Ранее иски о компенсации ущерба от несанкционированных акций в Москве уже подали Мосгортранс и ГУП «Автомобильные дороги».

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