Дамаск, , 17:08 — REGNUM

Сирийская арабская армия смогла сильно потеснить террористические и протурецкие группировки в провинциях Хама и Идлиб. Безусловно, крупнейшая победа — это захват города Хан-Шейхун, расположенного на юге Идлиба. Об этом сообщает новостной ресурс Al-Masdar News со ссылкой на свои источники среди сирийских военных.

Сирийские войска находятся внутри Хан-Шейхуна, о боестолкновениях с боевиками в черте этого населенного пункта уже не сообщается. Идут масштабные поисковые работы и разминирование. Хотя боевики и члены их семей покидали город в спешке, но ряд минных сюрпризов всё же оставили.

По состоянию на вечер 21 августа 2019 года сформировался так называемый «Латамнинский котел». Он включает несколько городов, один поселок и прилегающие к ним районы. Речь идет о городах Латамна, Кафр-Зита, Морек и поселке Латмин. Эти территории еще контролируются исламистами.

Местные наблюдатели информируют о начале боев сирийской армии за город Кафр-Зита. Пока неизвестно, какое количество боевиков оказалось в «Латамнинском котле».

Что интересно, в городе Морек находится пост турецких военных. Турция уже объявила, что не оставит свой наблюдательный пункт в Мореке, несмотря на окружение. Анкара также предупредила сирийских военных об «игре с огнем» в этом районе.