Чебоксары, , 16:54 — REGNUM

Церемония раздача медалей в Чебоксарах, которые отмечают 550-летие, показала, что «главными героями» считают себя региональная и местная власти, «благодаря которым все это придумано и организовано». Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказал лидер чувашского отделения партии «Патриоты России» Владислав Солдатов.

Политик подчёркивает, что День города — это «праздник локальной солидарности, существующий и востребованный для того, чтобы городское сообщество могло увидеть и почувствовать себя единым целым».

«Однако праздник никогда не отдается на откуп самому сообществу. Чем «больше» праздник, тем больше сцена. И на ней всегда можно увидеть местную власть, культурную элиту, бизнес, представителей духовенства и пр. И юбилейная дата для Чебоксар — как раз такой случай, где представляется или имеется возможность устроить праздник локальной солидарности, где требуется не только общее настоящее, но и общее прошлое. И здесь местная и региональная власть «во всей красе» пытается продемонстрировать другим свою уникальность и неповторимость. Всё это превращается для них в традицию, где они считают себя его главными героями, благодаря которым всё это придумано и организовано. А горожане, в первую очередь, — зрители, потребители предлагаемого продукта», — считает Владислав Солдатов.

Как сообщало ИА REGNUM в Чебоксарах в рамках празднования Дня города и 550-летия столицы вручили главные награды. Примечателен состав награждённых, в числе которых — нынешний и бывшие руководители администрации главы Чувашии, действующий и бывшие мэры Чебоксар. Словом, одни высокие чины — в прошлом и настоящем.

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