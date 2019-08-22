Чебоксары, 22 августа 2019, 16:54 — REGNUM
Церемония раздача медалей в Чебоксарах, которые отмечают 550-летие, показала, что «главными героями» считают себя региональная и местная власти, «благодаря которым все это придумано и организовано». Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказал лидер чувашского отделения партии «Патриоты России» Владислав Солдатов.
Политик подчёркивает, что День города — это «праздник локальной солидарности, существующий и востребованный для того, чтобы городское сообщество могло увидеть и почувствовать себя единым целым».
Как сообщало ИА REGNUM в Чебоксарах в рамках празднования Дня города и 550-летия столицы вручили главные награды. Примечателен состав награждённых, в числе которых — нынешний и бывшие руководители администрации главы Чувашии, действующий и бывшие мэры Чебоксар. Словом, одни высокие чины — в прошлом и настоящем.
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