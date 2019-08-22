Москва, , 16:41 — REGNUM

В Москве приветствуют освобождение от террористов сирийского города Хан-Шейхун. Об этом 22 августа заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он напомнил, что борьбу с террористическими группировками в Сирии с самого начала предполагалось вести абсолютно во всех зонах, и в особенности это касается боевиков, продолжающих вылазки против правительственных войск и российской базы Хмеймим.

«Локальные победы или более значимые победы над такими группировками можно только приветствовать», — отметил пресс-секретарь.

Напомним, ранее сегодня стало известно, что правительственные войска Сирии взяли под контроль город Хан-Шейхун в провинции Идлиб. На данный момент в городе проводятся операции по зачистке и разминированию территорий.

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