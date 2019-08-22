Ереван, , 16:02 — REGNUM

Визит консультативной группы НАТО по вопросам «развития образования и хорошего поведения» в Армении походит к концу, сообщает 22 августа издание News.am.

Отмечается, что делегация НАТО находится в Армении с 19 по 22 августа. Представители североатлантического альянса принимают участие в пилотном проекте «Хорошее управление и хорошее поведение».

Консультативная группа посетила военно-образовательные учреждения Армении, в которых стартовала соответствующая программа. Представители НАТО выразили готовность расширять сотрудничество в этом направлении.

Напомним, 11 марта начальник оборонной политики министерства обороны Армении Левон Айвазян заявил, что НАТО остается важным партнером республики.

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