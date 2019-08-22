Рига, , 16:00 — REGNUM

Латвийские пенсионеры в Даугавпилсе с вечера среды, 21 августа, начали занимать очередь в единственный филиал PNB Banka, где можно будет получить пенсионные накопления, сообщает портал chayka.lv. Пожилые люди стояли всю ночь на сегодня, 22 августа.

К шести часам вечера первый к филиалу банка пришел 63-летний Георгий, который в общей сложности к моменту открытия банка простоял 15 часов на ногах, а для порядка начал формировать список пришедших. Однако вскоре прекратил это дело, так как к утру количество людей перевалило за тысячу.

Среди тех, кто оказался в первой десятке, оказался и пенсионер Николай, который остался без каких-либо средств к существованию. Ему важно получит деньги именно сегодня, так как «кушать же что-то надо».

Собравшиеся у банка сетуют, что открыть счет в банке Citadele, куда будут направлять последующие пособия и выплаты, — сложно: уже идет запись в очередь для открытия счета на октябрь. Они надеются, что в PNB Banka всё объяснят и помогут.

Всего в Даугавпилсе около 6 тыс. человек получали пенсии и пособия через счет в PNB Banka. Из пяти филиалов банка в Даугавпилсе открыт один единственный, куда из разных частей города и микрорайонов направлялись пенсионеры, выходя из дома в 2 часа ночи. В своём репортажеchayka.lv пересказывает рассказ одной из пенсионерок, которая уверяет, что в одной из таких очередей умер человек, а она наблюдала это своими глазами.

Сообщается, что в четверг, 22 августа, ровно в 9 часов утра филиала PNB Banka открылся, а внутрь впустили 15 человек.

Читайте также: От закрытия в Латвии PNB Banka пострадают пенсионеры и самоуправления

Как ранее сообщало ИА REGNUM, один из крупнейших латвийских банков PNB Banka (прежнее название — Norvik Banka) приостановил свою деятельность по решению Комиссии рынка финансов и капитала (FKTK).

Даугавпилское самоуправление больше остальных пострадало от закрытия банка: бюджет города и муниципальных обществ может лишиться 1,34 млн евро. По словам мэра Даугавпилса Андрея Элксниньша, ситуация в самоуправлении серьёзная, а гарантийный фонд не сможет обеспечить выплату таких сумм.

Читайте также: Жители Латвии в отчаянии из-за рухнувшего банка