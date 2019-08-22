Бишкек, , 15:59 — REGNUM

«Основной задачей судебно-правовой реформы является достижение справедливого судопроизводства», — заявил президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, выступая на встрече с жителями Ак-Талинского района Нарынской области.

По словам главы государства, сейчас в республике ведется работа по гуманизации законодательства. Совершившие проступки люди не будут лишаться свободы, предусмотрены штрафы и общественные работы.

«Мы избавляемся от старых репрессивных законов и переходим к новым правовым стандартам. Не совсем тяжкие правонарушения выведены из состава уголовных и будут расцениваться как проступки. Совершившие проступки люди не будут лишаться свободы — для них предусмотрены штрафы и общественные работы», — пояснил он.