Ашхабад, , 15:57 — REGNUM

Несмотря на объявленный президентом Гурбангулы Бердымухамедовым выговор председателю Центробанка Мердану Аннадурдыеву, проблемы с обналичиванием денег у граждан Туркмении продолжаются как внутри страны, так и за ее пределами, пишет «Хроника Туркменистана».

Банкоматы в столице и в регионах по-прежнему работают с перебоями и очереди к ним не уменьшаются. За один раз банкоматы выдают лишь одну купюру номиналом 100 манатов (1 900 рублей), и чтобы обналичить более крупную сумму гражданам приходится вновь занимать очередь.

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К примеру, в городе Губадаг в Дашогузской области местные жители вынуждены ночевать у банкоматов — желающие обналичить зарплату или пенсию туркменистанцы берут с собой в очередь набитые ватой подстилки и покрывала.

Также сложности с банковскими картами вновь возникли и у многих туркменских студентов, обучающихся в вузах Белоруссии — когда они пытаются снять деньги, банкоматы пишут, что «на счету недостаточно средств». Хотя при проверке баланса указывается, что деньги на карте есть.

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