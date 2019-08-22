Вильнюс, , 15:56 — REGNUM

Председатель Сейма Литвы Викторас Пранцкетис, который на эту должность был делегирован победившей на последних парламентских выборах партией Союз крестьян и зелёных Литвы Викторас Пранцкетис сегодня, 22 августа заявил, что выходит из партии и покидает ряды правящей коалиции, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Причиной стал затянувшийся конфликт с председателем партии Рамунасом Карбаускисом. После подписания нового коалиционного соглашения и расширения правящей коалиции в июле этого, 2019 года, пост главы парламента должен был отойти к фракции Социал-демократической партии труда, однако Пранцкетис отказался добровольно покидать пост, после чего его однопартийцы запустили процедуру недоверия спикеру и изгнания его из партии.

Пранцкетис сегодня пояснил, что не собирается ждать решения правления партии и уходит из партии сам, становясь непартийным главой парламента. Таким образом у правящих остаётся только одна возможность сместить Пранцкетиса с должности — голосование о недоверии.