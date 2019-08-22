Ашхабад, 22 августа 2019, 15:55 — REGNUM
Министр торговли и внешнеэкономических связей Туркмении Амандурды Ишанов провел переговоры с послом Белоруссии Олегом Табанюховым. Об этом сообщает пресс-служба министерства иностранных дел Белоруссии.
Стороны обсудили вопросы, касающиеся текущего состояния и перспектив развития взаимной торговли, улучшения работы белорусско-туркменских торговых домов в Ашхабаде и Минске.
По итогам встречи Олег Табанюхов и Амандурды Ишанов договорились о дальнейшем расширении поставок в Туркмению белорусских продовольственных товаров.
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