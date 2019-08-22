Ашхабад, , 15:53 — REGNUM

Министр иностранных дел Туркмении Рашид Мередов в ходе рабочего визита в столицу Казахстана принял участие во встрече высокого уровня «С5+1» («Туркестан + США»), пишет «Информационный портал Туркменистана».

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Глава туркменского внешнеполитического ведомства обсудил со своими коллегами из Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана, а также заместителем госсекретаря США Дэвидом Хейлом вопросы, касающиеся перспектив расширения торговых и инвестиционных связей, реализации совместных проектов по развитию инфраструктуры и транзитно-транспортного потенциала Туркестанского региона.

Также участники встречи рассмотрели широкий комплекс вызовов и угроз, решение которых требует участия всех стран Туркестана. В частности, речь шла о помощи Афганистану и реабилитации вернувшихся на родину жен и детей террористов, воевавших в Сирии и Ираке.

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