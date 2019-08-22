Дрезден, Германия, , 15:52 — REGNUM

В немецком Дрездене оглашен приговор одному из фигурантов по делу об убийстве жителя Хемница в августе 2018 года, вызвавшем волнения в городе, пишет газета Berliner Morgenpost.

24-летний проситель убежища из Сирии Алаа С. признан виновным в непредумышленном убийстве 35-летнего мужчины и нанесении тяжких телесных повреждений другому человеку. Суд приговорил его к девяти с половиной годам тюремного заключения. Сторона обвинения требовала десяти лет тюрьмы.

Обвиняемый молчал в суде, но перед этим он заявлял о своей невиновности журналистам. На свободе остается главный подозреваемый в убийстве — молодой мигрант из Ирака. Он объявлен в международный розыск.

Как сообщало ИА REGNUM, убийство в саксонском Хемнице вызвало волну спонтанных демонстраций против миграционной политики властей Германии. Власти обвинили возмущенных жителей в ксенобофии и заявили о действии в городе ультраправых группировок. 23 сентября должен начаться суд над предполагаемыми участниками правой организации «Революция Хемниц».

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