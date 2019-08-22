Калуга, 22 августа 2019, 15:51 — REGNUM
22 августа в Калуге отметили День Государственного флага Российской Федерации. В торжествах на Театральной площади приняли участие глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов, представители Законодательного собрания Калужской области и Городской управы Калуги, депутаты Городской думы и жители города.
Участники торжественного митинга вспомнили долгую историю становления российского флага, а также развернули три полотна: флаги России и Калужской области, и флаг с гербами муниципалитетов.