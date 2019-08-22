Калуга, , 15:51 — REGNUM

22 августа в Калуге отметили День Государственного флага Российской Федерации. В торжествах на Театральной площади приняли участие глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов, представители Законодательного собрания Калужской области и Городской управы Калуги, депутаты Городской думы и жители города.

В Калуге отметили День Государственного флага Пресс-служба Городской думы Калуги

Участники торжественного митинга вспомнили долгую историю становления российского флага, а также развернули три полотна: флаги России и Калужской области, и флаг с гербами муниципалитетов.

«В этот день мы осознаем себя частью великой державы, гордимся ее лучшими достижениями, многими подвигами нашего народа. Эти патриотические чувства важно передать молодежи, детям, чтобы они вырастали достойными гражданами родной страны. От гражданской позиции каждого из нас, от любви к Отечеству зависит будущее нашей малой родины и России», — подчеркнул глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов.