Вильнюс, , 15:50 — REGNUM

Вильнюсский окружной суд сегодня, 22 августа, отменил решение суда предыдущей инстанции и принял решение выпустить на свободу подозреваемого в России генерального директора «Самаратранснефть-терминал» Романа Ружечко, которого задержали в Литве по ордеру Интерпола, запрошенного Россией, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Судейская коллегия пришла к выводу, что содержание под стражей является чрезмерной мерой, у Ружечко изъяты документы, далее он должен будет находиться под домашним арестом и носить специальный браслет.

Как сообщал ИА REGNUM, 19 апреля «Белнефтехим» пожаловался на резкое ухудшение качества нефти, поставляемой из России по магистральному трубопроводу «Дружба». Оказалось, что в топливе существенно превышена норма содержания хлорорганики. Выяснилось, что нефть была загрязнена умышлено на терминале в Самарской области.

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