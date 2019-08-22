Киев, , 15:42 — REGNUM

Сербский и российский актёр Милош Бикович лишен права въезжать на Украину. Об этом он написал в своём микроблоге в Twitter.

Актёр отметил, что признан «угрозой национальной безопасности» Украины. На решение украинских властей Бикович отреагировал шуткой.

«Думаю, что иногда играю лучше, иногда хуже, но не настолько, чтобы представлять угрозу для безопасности нации», — написал он.

Милош Бикович родился в Белграде в 1988 году. В Сербии он известен как исполнитель главной роли в картине «Монтевидео: Божественное видение». В России он впервые снялся у Никиты Михалкова в фильме «Солнечный удар», потом участвовал в съемках фильмов «Лёд», «За гранью реальности», «Балканский рубеж».