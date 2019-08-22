Сеул, , 16:03 — REGNUM

Министр объединения Южной Кореи Ким Ён Чхоль посетил фонд по поддержке беженцев из КНДР Korea Hana Foundation. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства.

По их словам, первоначально цель визита министра состояла в «поощрении и поддержке» сотрудников фонда, однако в связи с недавней смертью северокорейской женщины и ребенка цель визита политика изменилась. Министерство объединения намерено улучшить систему поддержки беженцев из КНДР, отметил источник.

Известно, что это первый визит Ким Ён Чхоля в фонд после вступления в должность.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 августа в одной из съемных квартир в Сеуле были обнаружены тела женщины и её шестилетнего сына. Смерть бывших граждан Северной Кореи наступила от голода.

По данным источников, с сентября 2019 года министерство объединения Южной Кореи проведет проверку, в рамках которой будет проверено качество предоставляемой помощи перебежчикам из КНДР.