Салехард, , 15:32 — REGNUM

В Салехарде отметили 350 летие российского триколора, который связывает воедино героическую историю России и достойное будущее Отечества. В День Государственного флага 22 августа в городском саду состоялся торжественный митинг-концерт по случаю празднования, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии столицы Ямала.

Со сцены прозвучали поздравления от первых лиц Ямало-Ненецкого автономного округа, а также председателя Салехардского совета ветеранов Валентины Тверетиной и члена молодежного совета при главе администрации города Марии Фёдоровой.

В День Государственного флага на территории столицы Ямала проходили праздничные мероприятия и акции. Возле Салехардского Центра молодежи состоялся флешмоб «Набираем высоту», участники которого запустили в небо белые, синие и красные воздушные шары. У центра «Геолог» прошли мастер-классы по изготовлению сувениров и поделок из различных материалов с символом праздника — российским триколором.