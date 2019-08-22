Тбилиси, , 15:24 — REGNUM

Правительство Грузии не имеет никакого отношения к ситуации в телекомпании «Рустави 2», заявил журналистам 22 августа грузинский премьер-министр Мамука Бахтадзе.

Мамука Бахтадзе Gov.ge

По его словам, в грузинской политике стало традицией связывать не связываемые обстоятельства. Бахтадзе добавил, что основной задачей властей является создание свободных СМИ и медиаплюрализма.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 августа новое руководство телекомпании «Рустави 2» уволила журналиста Георгия Габуния, который в эфире канала в нецензурной форме оскорбил президента России Владимира Путина. Из компании также были уволены еще несколько сотрудников.