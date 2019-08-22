Вашингтон, , 15:23 — REGNUM

Американская и турецкая стороны договорились, что немедленно начнут реализацию соглашения о зоне безопасности на северо-востоке Сирии. Переговоры вели министры обороны США и Турции Марк Эспер и Хулуси Акар, говорится в сообщении Пентагона.

Эспер и Акар подтвердили, что предпримут непосредственные скоординированные шаги по реализации рамочного соглашения, хотя еще не проработаны технические детали. В пользу такого намерения говорит и создание в Турции совместного координационного центра.

Министры заявили, что общие действия позволят стабилизировать турецко-сирийскую границу и сократить «нескоординированные военные операции, которые могут подорвать общие интересы».

Как сообщало ИА REGNUM, Турция и США ранее договорились создать совместный операционный центр в «зоне безопасности» на северо-востоке Сирии, на что категорическим неприятием ответил Дамаск. Власти Сирии расценивают подобные действия как вопиющее нарушение суверенитета и территориальной целостности страны.

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