Париж, , 15:22 — REGNUM

Супруга Карлоса Гона, экс-главы автомобильного концерна Renault — Nissan — Mitsubishi, обратилась с просьбой к президенту Франции Эммануэлю Макрону обсудить условия содержания ее мужа с премьер-министром Японии Синдзо Абэ по случаю саммита G7 в Биаррице (Франция), сообщает Le Figaro.

«Сказать, что условия освобождения под залог моего мужа жестоки и необычны, было бы эвфемизмом. Японское правосудие не соответствует стандартам других стран G7», — отметила Кэрол Гон.

«Я прошу президента Макрона обсудить с премьер-министром Абэ соблюдение прав моего мужа, который заслуживает справедливого судебного разбирательства, которое начинается со справедливых условий освобождения под залог и установления даты судебного разбирательства», — говорится в письменном заявлении супруги экс-главы автомобильного концерна.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший глава альянса Renault — Nissan — Mitsubishi Карлос Гон должен предстать перед судом в Японии в начале следующего года по обвинению в финансовых махинациях, которое он сам опровергает. Находясь под домашним арестом, Карлосу Гону запрещено связываться с женой, которая уже неоднократно осуждала строгость японской судебной системы.

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