Москва, , 15:19 — REGNUM

Угольная промышленность РФ уже почти три столетия вносит огромный вклад в развитие России, отличается хорошими показателями угледобычи, уверенным экспортным потенциалом, и у неё есть большие перспективы роста на новых месторождениях. Об этом 22 августа заявил президент России Владимир Путин на встрече с главами угледобывающих регионов России.

Как сообщает сайт президента РФ, глава государства поздравил работников угольной отрасли, ветеранов угледобычи, членов их семей с приближающимся праздником и подчеркнул, что угледобыча — одна из ключевых, базовых отраслей экономики страны. Кроме того, Владимир Путин отметил, что в РФ есть масштабные планы, связанные с развитием логистики, транспортной инфраструктуры для угольной отрасли, включая расширение пропускной способности БАМа, Транссиба, мощностей морских портов и на Востоке, и на Западе России.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 22 августа президент России Владимир Путин обсуждает ситуацию в угольной промышленности с губернаторами угледобывающих субъектов Российской Федерации, руководителями экономического блока Правительства, профильных министерств.

Читайте ранее в этом сюжете: Президент РФ встретился с главами угледобывающих регионов РФ