Приштина, , 15:10 — REGNUM

Парламент отделившегося от Сербии края Косово на заседании 22 августа принял решение о самороспуске в связи с ранее объявленной отставкой премьер-министра Рамуша Харадиная. В ходе голосования за самороспуск высказались 89 депутатов, двое голосовали «против» и один воздержался.

Теперь, как ожидается, президент Косово Хашим Тачи в течение десяти дней назначит дату внеочередных парламентских выборов. В качестве вероятных дат ранее назывались 22 и 29 сентября или 6 октября.

По информации источников газеты Koha ditore, Тачи уже согласовал данный вопрос с главой центральной избирательной комиссии и намерен назначить выборы на 6 октября. Сообщается, что соответствующий указ он планирует подписать уже в ближайшее время.

Напомним, необходимость в досрочных выборах в Косово возникла после того, как в конце июля премьер-министр Рамуш Харадинай подал в отставку в связи с вызовом на допрос в специальный трибунал в Гааге по преступлениям «Армии освобождения Косово» в качестве обвиняемого.

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