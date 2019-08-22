Екатеринбург, , 15:17 — REGNUM

Экс-замглавы «Синары-Девелопмент» Данил Значков стал главой свердловской АНО «Дирекция по строительству объектов Универсиады-2023». Информация об этом размещена на сайте Seldon.Basis.

Организация была зарегистрирована областным министерством госимущества. Юридический адрес «Дирекции» — «Экспо-центр» в Екатеринбурге. У структуры прописано 22 вида деятельности, включая строительство зданий, инженерных коммуникаций, автомобильных дорог и не только.

Ранее Значков возглавлял проект постройки конгресс-центра в Екатеринбурге.

Напомним, что Универсиада-2023 в Екатеринбурге обойдётся в 79 млрд рублей. Из них 53 млрд рублей будут привлечены из федерального бюджета.

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