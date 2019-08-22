Рим, , 15:08 — REGNUM

Не следует «рожать новое правительство Италии в лаборатории», заявил журналистам в четверг, 22 августа, после встречи с формальным главой итальянского государства президентом Серджо Маттареллой лидер партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони, передает Mediaset.

Берлускони полагает, что формирование правительства из двух столь различных политических сил, как либералы и «Движение 5 звезд», не принесет стране ничего хорошего и вообще не имеет никаких достоинств, кроме того факта, что для создания такой коалиции не потребуется проводить выборов.

Социологические опросы показывают, что граждане страны хотят видеть у власти правоцентристское правительство, именно оно и должно быть образовано, с выборами или без них, считает Берлускони.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в четверг Маттарелла проводит встречи с лидерами всех основных партий страны. Тема бесед — правительственный кризис. Согласно процедуре, предусмотренной итальянским законодательством, именно президент должен выбрать один из трех путей выхода из кризиса.

Первый вариант — проведение досрочных выборов в связи с распадом коалиции, второй — формирование новой коалиции в действующем составе парламента (при наличии возможности), третий — формирование так называемого технического правительства, которое должно утверждать необходимые стране финансово-экономические документы, но не может принимать никаких политических решений.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, партия «Лига» Маттео Сальвини инициировала раскол действующей коалиции с «Движением 5 звезд», объяснив это решение расхождением взглядов по ряду значимых вопросов. Оппоненты Сальвини в свою очередь уверены, что «Лига» преследует единственную цель — получить всю полноту власти и провести выборы в период, когда рейтинг партии вырос почти до 40%.

Один из вероятных сценариев — объявление досрочных выборов, они могут пройти в середине октября. По данным социологов, победу на выборах одержат правые партии во главе с «Лигой» (также «Братья Италии» и «Вперед, Италия»).

Одновременно представители второй партии бывшей коалиции, «Движения 5 звезд», обсуждают возможность заключения союза с либеральной Демократической партией. При таком сценарии правительство будет сформировано без перевыборов парламента. В нынешнем составе парламента две эти партии могут сформировать большинство, в случае же проведения выборов, по данным социологов, такой возможности у них не будет.