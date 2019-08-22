Москва, , 15:05 — REGNUM

Переговоры министров иностранных дел России и Индии Сергея Лаврова и Субраманиама Джайшанкара состоятся в Москве 27 августа. Об этом сообщила 22 августа на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Главы российской и индийской дипломатий обсудят пути дальнейшего продвижения сотрудничества Москвы и Нью-Дели, а также сверят часы по графику предстоящих контактов, пояснила она.

В повестку встречи войдут участие индийской стороны в Восточном экономическом форуме во Владивостоке, ситуация вокруг иранской ядерной сделки, обстановка в зоне Персидского залива, взаимодействие в рамках международных организаций и другие вопросы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Москву посетил советник премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджит Довал. Он обсудил с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым проблему борьбы с терроризмом.

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