Пятигорск, Ставропольский край, , 14:54 — REGNUM

«Демократические» заявления украинских властей остались только словами, ситуация со свободой слова на Украине по-прежнему критическая. Об этом заявила 22 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга на полях Северо-Кавказского молодежного форума «Машук».

Она подчеркнула, что ситуация со свободой СМИ и безопасностью журналистов на Украине — критическая. Международное сообщество молчит, из-за чего официальный Киев становится уверенней в своей политике репрессий против журналистов и тотальной зачистки информационного пространства.

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Новое руководство страны делало заявления «демократического характера», однако на деле изменений в лучшую сторону нет, добавила она.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле в команде президента Украины Владимира Зеленского предложили создать совет по вопросам свободы слова, который бы вёл диалог с медиасообществом. Главными задачами совета были названы борьба с проявлениями цензуры и защита права журналистов на профессию.

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