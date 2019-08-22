Москва, , 14:50 — REGNUM

Вслед за отказом от договора о РСМД США взяли курс и на выход из СНВ-3. Трудно понять, с какой целью это делается — особых выгод российской стороне ни тот ни другой договор не приносили, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по стратегии ИК «ФИНАМ» Ярослав Кабаков.

«Более того, если бы идея была в создании новых видов вооружений, не подпадающих под действие СНВ-3, то США никто бы не мешал их создавать. Тем более, для России нет никакого смысла перезаключать договор с учетом новых вооружений, если у США таковых нет.

В конце концов Россия долго жила в ситуации, когда США превосходили нас по ядерному арсеналу, и американцев это мало волновало. Возможно, цель разрыва договоров в том, чтобы помещать России контролировать соблюдение этих договоров США.

Может быть, чтобы скрыть рост американского ядерного арсенала, а может быть и наоборот, чтобы не стала очевидной его деградация в свете того, что американские заряды стареют, а собственного производства оружейного плутона и урана у Америки теперь нет», — высказал свою точку зрения эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Пентагона Марк Эспер заявил, что в случае продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) он должен включать «всё новое оружие России».