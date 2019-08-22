Каракас, , 14:49 — REGNUM

«Пока переговоры между режимом Николаса Мадуро и венесуэльской оппозицией остаются в стагнации, США параллельно стремятся взять на себя управление процессом, ведущим к итоговой передаче власти, встречаясь с высокопоставленными чавистами, — пишет испанское издание El Mundo. — Последние же совсем запутались, противореча друг другу на публике при упоминании «секретных встреч» с посланцами Белого дома».

С одной стороны, второй человек в рядах чавистов Диосдадо Кабельо отрицает, что он встречался с высокопоставленными американскими должностными лицами. Соответствующие публикации в прессе он назвал «ложью» и «манипуляцией». С другой стороны, Мадуро признает, что секретные контакты с представителями Белого дома поддерживаются (вероятно, с его ведома) уже несколько месяцев. Кроме того, венесуэльский лидер сообщил, что он готов к диалогу с Трампом — своим принципиальным врагом — чтобы найти решение для политического конфликта.

«Были тайные встречи, в засекреченных местах, с людьми, тайну личности которых никто не должен раскрыть», — добавил Мадуро.

Глава оппозиционно настроенного парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо считает, что версии Мадуро и Кабельо «свидетельствуют о противоречиях внутри режима». «Они говорят и так, и так, противоречат друг другу в считанные часы. Диосдадо Кабельо отрицает, что участвовал в переговорах с США, а через несколько часов Мадуро это опровергает», — сказал лидер оппозиционеров в ходе пресс-конференции.