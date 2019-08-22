Москва, 22 августа 2019, 14:45 — REGNUM
Вашингтон не станет размещать на Украине свою военную базу, считает военный эксперт Изборского клуба Владислав Шурыгин. Об этом он заявил 22 августа в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя слова директора дипломатической академии при МИД Украины Сергея Корсунского, призвавшего разместить на территории Украины военную базу США.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам директора дипломатической академии при МИД Украины Сергея Корсунского, Украина должна разместить на своей территории военную базу США, а также попросить у Вашингтона помощи в создании ракет среднего и дальнего радиуса действия.
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