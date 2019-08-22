Москва, , 14:45 — REGNUM

Вашингтон не станет размещать на Украине свою военную базу, считает военный эксперт Изборского клуба Владислав Шурыгин. Об этом он заявил 22 августа в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя слова директора дипломатической академии при МИД Украины Сергея Корсунского, призвавшего разместить на территории Украины военную базу США.

«Америка никогда не будет передавать Украине ракетные технологии. Из геополитических соображений, — сказал Шурыгин. — Они отлично понимают, что, передав эти технологии, они тут же получат очень большую головную боль. Риск. Страна, которая находится в полувоенном состоянии и постоянно пытается задираться, получив эти технологии, может поставить американцев на грань того, что им тоже придётся во всём этом участвовать. И официальной военной базы там не будет по той же самой причине».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам директора дипломатической академии при МИД Украины Сергея Корсунского, Украина должна разместить на своей территории военную базу США, а также попросить у Вашингтона помощи в создании ракет среднего и дальнего радиуса действия.

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