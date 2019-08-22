Лондон, , 14:36 — REGNUM

Южная Корея и Великобритания подписали соглашение о свободной торговле накануне выхода Соединенного Королевства из Евросоюза. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства торговли, промышленности и энергетики.

По их словам, 22 августа министр торговли Южной Кореи Ю Мён Хи и министр внешней торговли Великобритании Элизабет Трасс подписали соглашение о свободной торговле в столице Великобритании, Лондоне.

«Данное соглашение поспособствует взаимному процветанию стран», — отметила министр торговли Южной Кореи Ю Мён Хи.

Известно, что Южная Корея и Великобритания достигли договоренности по соглашению о свободной торговле 10 июня текущего года. Великобритания является второй по величине торговым партнером Южной Кореи среди стран Евросоюза. В 2018 году объем товарооборота между странами составил $13,17 млрд.