Санкт-Петербург, , 14:32 — REGNUM

Точная дата открытия трех новых станций Фрунзенского радиуса Петербургского метрополитена будет названа в конце лета, после завершения работы специалистов Ростехнадзора. Об этом сообщили 22 августа врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Метро Дарья Драй © ИА REGNUM

Сегодня он побывал на новых станциях, которые войдут в состав пятой линии метро.

«Новые станции готовы на 95%, есть небольшое отставание на «Дунайской», строители работают, догоняют график. Сейчас идет работа по приемке всего оборудования», — цитирует слова Беглова издание Смольного «Петербургский дневник».

Врио губернатора вновь повторил свою позицию, что на первом месте в вопросе даты открытия новых станций стоит безопасность пассажиров и сотрудников метро.

«Мы не хотим повторить опыт предыдущих станций, открытых к чемпионату мира по футболу, чтобы потом их переделывать и дорабатывать», — сказал Александр Беглов.

Проверка Ростехнадзором новых станций Фрунзенского радиуса должна завершиться 30 августа.

Напомним, станции «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары» петербургский «Метрострой» обещает успеть сдать в эксплуатацию к началу сентября 2019 года.

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