Киев, , 14:12 — REGNUM

20 или 21 парламентский комитет из 23-х в Верховной раде Украины нового созыва должен работать под председательством партии Зеленского «Слуга народа».

Об этом на брифинге заявил представитель президента в Раде, избранный депутат от «Слуги народа» Руслан Стефанчук, передает корреспондент ИА REGNUM

Как заявил Стефанчук, его политическая сила готова передать оппозиции комитет свободы слова, комитет по правам человека и нацменьшинств и еще, возможно, комитет по делам молодежи и спорта.

Также политик уточнил, что в руководстве Рады «Слуга народа» готова отдать оппозиции должность второго вице-спикера парламента.

В свою очередь, действующий вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, будущий народный депутат от партии «Европейская солидарность» Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила журналистам, что у политической партии Порошенко есть как минимум 11 претендентов на руководство в будущих комитетах Рады 9-го созыва (руководством комитета считается его председатель, заместитель главы и секретарь). Зато, по ее словам, партия не выдвигала свою кандидатуру на должность вице-спикера парламента.

«Мы претендуем на руководство разных комитетов… Считаем, что как минимум 11 человек из «Европейской солидарности» могут занимать по пропорциональному распределению должности или председателей, или первых заместителей, или секретарей комитетов», — уточнила Климпуш-Цинцадзе.

ИА REGNUMнапоминает, что ранее эксперты подсчитали — кто бы ни возглавил парламентские комитеты, большинство в каждом из них останется за партией «Слуга народа».