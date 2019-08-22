Тегеран, , 13:57 — REGNUM

Иран готов работать над предложениями Франции по спасению международной ядерной сделки, которую Тегеран подписал с мировыми державами в 2015 году. Такое заявление сегодня, 22 августа, сделал министр иностранных дел исламской республики Мохаммад Джавад Зариф.

«Есть предложения как с французской, так и с иранской стороны, и мы будем работать над этими предложениями завтра», — приводит агентство Reuters слова главы внешнеполитического ведомства.

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Зафир добавил, что с нетерпением ждёт серьёзного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном о «возможностях двигаться вперёд».

Напомним, ранее глава Пятой Республики Эммануэль Макрон предложил в либо смягчить санкции в отношении Ирана, либо предоставить «компенсационный механизм, позволяющий иранскому народу жить лучше» в обмен на полное соблюдение условий соглашения, из которого Вашингтон вышел в 2018 году.

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Глава МИД Ирана планирует встретиться с французским лидером и министром иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом в Париже завтра, 23 августа.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2018 года Вашингтон в одностороннем порядке объявил о выходе из ядерного соглашения, подписанного в 2015 году между Ираном, США, Россией и рядом стран Евросоюза, а также восстановил санкции против Тегерана. В ответ на это Иран принял решение о приостановлении взятых обязательств по ядерной сделке.

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