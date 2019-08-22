Нур-Султан, , 13:55 — REGNUM

Перспективы углубления сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере обсудили министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов и заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвид Хэйл. Об этом 22 августа сообщили в пресс-службе МИД Узбекистана.

На встрече в Ташкенте глава МИД подчеркнул, что для Узбекистана приоритетом является сотрудничество с США в сфере инвестиций, привлечения технологий и американского опыта для модернизации страны.

Хэйл, в свою очередь, подтвердил готовность американской стороны оказать содействие в реализации совместных проектов, включая образовательные обмены.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 августа в Нур-Султане состоялась встреча в формате «5+1», в которой приняли участие министры иностранных дел Казахстана, Узбекистана, Туркмении, Киргизии, Таджикистана и заместитель госсекретаря США Дэвид Хэйл.

Читайте ранее в этом сюжете: Замглавы Госдепа США посетит с визитом Узбекистан