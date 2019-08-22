Киев, , 13:47 — REGNUM

В новом правительстве Украины свой пост могут сохранить три нынешних министра, заявил будущий глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Украины Давид Арахамия, сообщило 22 августа издание Liga.net.

По его словам, самые высокие шансы у нынешнего министра финансов Оксаны Маркаровой.

«Вероятность у Маркаровой (сохранить должность — ИА REGNUM ) самая высокая, но есть много других людей, которые обсуждаются. В том числе, Аваков и Супрун (министр МВД, а также и. о. министра здравоохранения — ИА REGNUM ). Конкретнее сказать не могу», — отметил он.

Арахамия рассказал, что в данный момент идут консультации, поэтому все, кто говорят, будто бы знают результаты переговоров, говорят неправду.

Он также добавил, что в офисе президента Украины уже определились с кандидатурой на пост министра иностранных дел, но фамилию не назвал.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Арахамия заявил, что один нынешний министр точно войдёт в состав нового правительства, остальные — под вопросом.

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