Киев, 22 августа 2019, 13:47 — REGNUM
В новом правительстве Украины свой пост могут сохранить три нынешних министра, заявил будущий глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Украины Давид Арахамия, сообщило 22 августа издание Liga.net.
По его словам, самые высокие шансы у нынешнего министра финансов Оксаны Маркаровой.
Арахамия рассказал, что в данный момент идут консультации, поэтому все, кто говорят, будто бы знают результаты переговоров, говорят неправду.
Он также добавил, что в офисе президента Украины уже определились с кандидатурой на пост министра иностранных дел, но фамилию не назвал.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Арахамия заявил, что один нынешний министр точно войдёт в состав нового правительства, остальные — под вопросом.
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