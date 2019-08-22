Москва, , 13:39 — REGNUM

Заявления США об одностороннем разоружении РФ абсурдны и подтверждают отсутствие намерений Пентагона искать компромиссные решения. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM 22 августа, об этом журналистам заявил член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Ранее глава Пентагона Марк Эспер в интервью Fox News заявил, что если Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) будет продлён, то в него должны быть включены все новые виды оружия РФ.

«США продолжают сеять неопределенность относительно перспектив продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Предложения главы Пентагона Марка Эспера, которые, по сути, сводятся к одностороннему разоружению России, просто абсурдны», — заявил Клинцевич.

По его словам, РФ и США следовало бы проработать основные моменты, которые вызывают разногласия. Однако США не намерены искать компромисс.

«Американская сторона занимается сегодня какими-то показательными выступлениями, напоминающими шоу», — отметил Клинцевич.

Он опасается, что США могут отказаться от Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений — так же, как это было с Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

«Существуют серьезные опасения, что Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений может ожидать судьба ДРСМД. Таким образом, США последовательно рушат основные опоры мировой безопасности, которые возводились в течение многих лет», — заявил Клинцевич.