Киев, , 13:36 — REGNUM

На Украине обсуждают заявление главы партии «Слуга народа» Дмитрия Разумкова, который ранее в одном из интервью заявил, что зарплаты в 50 тыс. гривен (около $2 тыс.) для депутата недостаточно, поэтому следует позаботиться о том, чтобы повысить выплаты парламентариям, передает корреспондент ИА REGNUM

Верховная рада Украины Иван Шилов © ИА REGNUM

«Если честно, то нет, она могла бы быть больше. Хотя это хорошая зарплата на фоне минимальной, но недостаточная. Мы только идем к тому, что есть, например, у европейских депутатов — достойная зарплата и хороший социальный пакет, когда человек держится за эту работу и понимает ее престиж», — объяснил Разумков, который, вероятнее всего, станет спикером Рады нового созыва.

Политолог Константин Бондаренко, комментируя эту ситуацию, отмечает следующее:

«Представьте себе: вы устраиваетесь на работу. Вы же знаете заранее, на какую зарплату можно рассчитывать? И она вас удовлетворяет? Кандидат в народные депутаты, претендуя на мандат, автоматически соглашается с уровнем оплаты его работы. Идти на должность с мыслью «а потом я себе все равно зарплату повышу» — нонсенс».

Эксперт также подчеркивает, что если уж Украина де-факто является столь зависимой от США — с явными признаками или колонии, то протектората — то стоит вспомнить следующее:

«В 1992 году 27-я поправка к Конституции США позволила конгрессменам поднимать заработную плату — но не себе, а следующему составу Конгресса».

Между тем «Украинские новости» сообщают, что среди всех депутатов уходящего созыва самую большую зарплату за июль получил депутат от группы «Возрождение» Виктор Развадовский — почти 92 тыс. гривен. Большинство парламентариев получили зарплаты в диапазоне от 17 тыс. до 68 тыс. гривен. Кроме того, подчеркивает источник, всем депутатам начислено по 35,240 гривен в качестве компенсации расходов, связанных с выполнением депутатских полномочий.

ИА REGNUMнапоминает, что новая Рада должна начать работу 29 августа.